Chine : le pays suffoque sous la chaleur, en pleine politique zéro Covid

La foule est compacte sur des centaines de mètres. L’attente s’avère étouffante, sous les masques chirurgicaux. Sous un soleil de plomb, on aperçoit dans le ciel d’épaisses fumées de feux de forêts. La Chine n’a jamais eu aussi chaud. Devant des barnums, des files interminables dans les rues d’une ville. Les images découlent de la politique zéro Covid. Seulement 40 infections ont été recensées mercredi 24 août, mais 10 millions d’habitants ont dû se faire tester.



Refuge dans les métros

Beaucoup de Chinois agitent leur éventail pour avoir de l’air. Sinon, d’autres se lèvent avant le soleil afin de patienter au frais. Dans la journée, le thermomètre a atteint les 42 °C. "Quand on fait couleur l’eau du robinet, elle semble aussi chaude que si elle avait bouilli", rapporte une femme. Le fleuve Yangtsé, plus grand réservoir d’eau potable du pays, est asséché. Les barrages sont au ralenti et l’électricité est rationnée. Sans climatiseur et ventilateur, les habitants se réfugient dans le métro, sous terre.