Chine : le Covid-19 est de retour à Wuhan et dans d'autres régions du pays

En Chine, l'épidémie de Covid-19 reprend. D'après les autorités, 71 nouveaux cas, dont neuf à Wuhan, ont été détectés, lors des dernières 24 heures. Depuis plus d'un an, il n'y avait plus eu de cas à Wuhan, ville foyer de la pandémie où le virus était apparu fin 2019. Alors, 11 millions de personnes devraient être dépistées.

La Chine se pensait débarrassée du virus

"Des millions de Chinois vivent aujourd'hui en confinement", rapporte le journaliste Arnauld Miguet, correspondant en Chine pour France Télévisions, dans le 8 Heures du mercredi 4 août. "À Pékin, 41 000 personnes [ont été placées] en confinement à cause d'un couple testé positif dans un lotissement", ajoute-t-il, avant de poursuivre : "La Chine se pensait quasiment débarrassée du Covid-19, vivant dans une bulle sanitaire, avec des frontières fermées. Aujourd'hui, les autorités sont quasiment à nouveau en état de guerre. Il y a, depuis juillet, 300 nouveaux cas dans le pays."