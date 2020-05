Chine : la grande dépression du textile

À Canton (Chine), pour les ouvriers en quête d'emploi, même journalier, depuis trois mois, il n'y a de travail pour personne. "On n'a rien à faire. Je ne sais pas comment on va gagner notre vie", s'inquiète un ouvrier. "Après deux mois de confinement, c'est ça qui nous attend. Ça me fend le cœur", déplore un autre ouvrier.

Des millions de chômeurs supplémentaires

Le spectre du chômage hante la ville. Dans un quartier normalement bouillonnant, les magasins de textile sont quasiment tous fermés. Les petites mains du prêt-à-porter sont désœuvrées. Pour une propriétaire d'un atelier de broderie, la pandémie a plombé la demande mondiale. "Avant la crise, ça n'allait déjà pas fort. Mais là, c'est encore pire", constate-t-elle. Entre janvier et mars, 6 millions de chinois ont perdu leur emploi officiellement. Mais pour beaucoup d'économistes, on frôlerait plus 80, voire 120 millions de chômeurs.

