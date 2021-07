Charente-Maritime : à la Rochelle, les contaminations au Covid-19 grimpent

"Le variant Delta plane sur la Charente-Maritime : le taux d'incidence a explosé ces derniers jours, surtout les jeunes, les 18-35 ans avec + 80% de contaminations", explique le journaliste Olivier Riou en direct de La Rochelle (Charente-Maritime) pour le 12/13 de France 3, lundi 19 juillet. "Cette progression correspond à la période de forte fréquentation touristique depuis plusieurs jours sur le littoral. De nombreux sites ont dû fermer pour raisons sanitaires."

ARS et préfet se réunissent

"Ici plus qu'ailleurs, la course entre le nombre de vaccinations par jour et le nombre de cas testés positifs au Covid-19 est primordiale. À ce sujet, l'Agence régionale de santé et le préfet de la Charente-Maritime doivent faire un point cet après-midi du 19 juillet", poursuit Olivier Riou. Un point qui pourrait conduire à de nouvelles mesures localisées, comme le gouvernement l'avait prévenu avec les modalités de la réouverture en mai.