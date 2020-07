Chaleur : les bons gestes à adopter

En période de canicule, certains bons gestes sont indispensables à adopter, comme l’indique notre journaliste Margaux Subra-Gomez : On ne le dira jamais assez, il faut tout d’abord s’hydrater sans avoir d’avoir soif. Autres habitudes à prendre : "Il faut essayer d’éviter l’alcool et le café qui ont plutôt un effet diurétique, éviter les heures chaudes, et rafraîchissez-vous autant que possible."

Adapter les bons gestes à la pandémie de Covid-19

Il faut par ailleurs cet été s’adapter au Covid-19 qui circule toujours: "Les autorités sanitaires recommandent de ne pas utiliser de gel hydroalcoolique, surtout si vous avez prévu de vous exposer au soleil, car il comprend une importante teneur en alcool et peut donc provoquer des brûlures. Il faut donc privilégier un lavage des mains à l’eau et au savon. Prudence aussi avec les ventilateurs et les climatiseurs : on sait que le virus circule dans l’air, et reste en suspension plusieurs heures. Il faut régulièrement changer les filtres des climatiseurs et ne pas faire tourner le ventilateur dans la même pièce qu’une personne malade", conclut la journaliste.

Le JT

Les autres sujets du JT