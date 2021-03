"C’est un souffle de vie" : dans le Val-de-Marne, des comédiens proposent des "consultations poétiques" à l'hôpital

Dans le service de soins de longue durée de l’hôpital Charles Foix d’Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), Nicolas, Eléonore et Gaëlle, trois comédiens du théâtre de la ville, s’apprêtent à commencer leurs consultations poétiques personnalisées. 82 patients sont hospitalisés dans cet établissement de la région parisienne ; la moyenne d’âge est élevée, 86 ans, et les pathologies lourdes et multiples. Gaëlle a rendez-vous avec Simone, 97 ans. "On va dans votre chambre ? On sera plus tranquilles, ça vous convient ?"

Une photo sur le mur de la chambre, celle de la sœur adoptive de Simone, permet d’engager le dialogue. Sa sœur, son père, ses leçons d’anglais, son attirance pour la mer... Pendant 20 minutes, Simone se raconte par petites touches. "Est-ce que vous avez déjà vécu au bord de la mer ? En vacances", répond Simone. Des souvenirs, des confidences qui vont aider la comédienne à choisir un poème pour Simone, des mots qui auront pour elle une résonance particulière : "Je me souviens de l’océan. Chaud et doux, s’entêtant à me séduire, s’allongeant sur mes rêves."

Des moments de partage

Ce poème va accompagner Simone. Il sera imprimé en gros caractères pour qu’elle puisse en lire quelques phrases le soir avant de s’endormir. Nicolas lui aussi va partager un poème avec Jean. Mais pour l’instant les deux hommes font connaissance. "Si vous deviez choisir un texte de chanson, qu’est-ce que vous diriez spontanément ? Je connais une chanson corse que je peux vous fredonner", lance Jean.

Pour le Dr Amina Lahlou, qui dirige le service, ces consultations poétiques sont des moments de partage très bénéfiques pour les patients. "Ils vont mieux, ça les ramène à la vie, explique-t-elle. C’est un souffle de vie que d’apporter un peu de rêve, de poésie, de bien-être."

"Les patients sont moins angoissés. Ils ne sont plus dans leur bulle, dans l’enfermement." Dr Amina Lahlou à franceinfo

Nicolas estime lui aussi que les artistes jouent un rôle essentiel auprès des plus fragiles : "J’aime tous ces lieux qui sont des lieux non-théâtraux. On rencontre des gens qui en ont besoin. Je pense qu'un quart d’heure de poésie peut amener la personne à être dans un bien-être, pendant un quart d'heure et plus encore parce qu’il y a le phénomène d’imprégnation de ce moment poétique." L’extension de ces consultations artistiques à quatre autres établissements de l’AP-HP est actuellement à l’étude.