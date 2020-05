Ces chansons qui font l'actu. Retourner enfin au musée (mais pas les chanteurs)

Françoise et Nicole étaient les premières à pouvoir admirer les toiles du peintre anglais J. M. W. Turner, depuis la réouverture du musée Jacquemart-André ce mardi 26 mai. (MANON BOTICELLI / FRANCEINFO)

Voici, on peut retourner au musée ! Certes, on n’a pas encore le plaisir de se promener, un dimanche un peu morne, dans un musée de l’Armée rendu aux enfants rêveurs, comme dans cette chanson de Charles Aznavour enregistrée en 1959 par Jean-Jacques Debout. Non, tous les musées ne sont pas rouverts mais, partout en France, on peut retrouver le plaisir du week-end au musée – le musée Ingres à Montauban, le musée des musiques populaires à Montluçon, le musée Jacquemart-André à Paris, le musée Soulages à Rodez…

Dans le premier épisode de Ces chansons qui font l’actu ce week-end, vous entendez des extraits de :

Jean-Jacques Debout, Le Musée de l'armée, 1959

Pierre Bernac, Le Travail du peintre, 1958

Charles Aznavour, La Bohème, 1965

Juliette, L'Amour en pointillé, 1996

Les Blaireaux, Le Gardien de musée, 2007

Cloé, Le Musée , 2013

Perez, Les Bars des musées, 2015

Java, Paris musée, 2009

