Ces chansons qui font l'actu. Confinement, regarder par la fenêtre...

A Paris, le chanteur lyrique Stéphane Sénéchal se produit tous les soirs à sa fenêtre, à 19h, depuis le début du confinement. Il entonne des morceaux d'opéra pour égayer le quotidien de ses voisins. (MAXPPP)

Parfois, les chansons portent des métaphores auxquelles on ne fait pas attention pendant des années et qui, soudain, percutent notre quotidien et révèlent un sens nouveau. Jil Caplan a enregistré À la fenêtre en 2007 et, à l’époque, elle ne se doutait pas que nous serions des millions – et même des milliards sur toute la terre – à attendre à la fenêtre que le vent nous emporte.

Et nous voilà donc à regarder par la fenêtre, chaque jour, beaucoup plus longtemps que nous en avions l’habitude jusque-là. Depuis plusieurs générations, l’hymne national des regardeurs aux fenêtres est une chanson de Charles Trenet...

Dans le premier épisode de Ces chansons qui font l’actu ce week-end, vous entendez des extraits de :

Jil Caplan, À la fenêtre, 2007

Charles Trenet, De la fenêtre d'en haut, 1947

Georges Chelon, Fenêtre sur Seine, 1991

Jacques Brel, Les Fenêtres, 1963

GiedRé, La Fenêtre, 2013

Pascal Sangla, A la fenêtre, 2015

Fernandel, De la fenêtre , 1931

Charles Aznavour, Heureux avec des riens, 1964

Jean Ferrat, Ma môme, 1961

Yves Simon et Françoise Hardy, Aux fenêtres de ma vie, 2008

Moussu T e lei Jovents, Par la fenêtre, 2006

