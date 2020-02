"Ce qui fonctionne le mieux, c'est notre système immunitaire" : pour l'heure, aucun traitement ne s'est révélé efficace contre le Covid-19

Existe-il un traitement contre le Covid-19 ? Didier Raoult, le directeur de l'Institut Méditerranée Infection à Marseille (Bouches-du-Rhône), a indiqué qu'un médicament utilisé pour soigner le paludisme pourrait s'avérer efficace contre le nouveau coronavirus. Malgré cette annonce, le docteur Damien Mascret rappelle qu'aucun traitement n'a été mis au point pour le moment.

"On évite de toucher des poignées de porte ou des boutons d'ascenseur"

"Ce qui fonctionne le mieux, c'est notre système immunitaire", explique le médecin. Selon lui, les annonces de Didier Raoult sont à prendre avec une très grande prudence, car la plupart du temps, ces médicaments ont été testés in vitro, c'est-à-dire seulement en laboratoire. "On évite de toucher des poignées de porte ou des boutons d'ascenseur et ensuite de se toucher le visage. (...) On ne reste pas près des gens qui toussent", conclut le spécialiste.

