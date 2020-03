Ce que contient le projet de loi d'urgence pour faire face au coronavirus

Le texte doit être présenté mercredi après-midi en Conseil des ministres.

La lutte contre le Covid-19 est sur le point d'être inscrite dans la loi. Un projet de loi d'urgence pour faire face à l'épidémie doit être présenté mercredi 18 mars en Conseil des ministres.

Etat d'urgence sanitaire, prolongation des titres de séjours, soutien des entreprises par ordonnances... Franceinfo, qui a eu accès au texte, vous résume ce qu'il contient.

La mise en place d'un "état d'urgence sanitaire"

Mesure la plus spectaculaire du texte, le projet de loi d'urgence prévoit d'autoriser la déclaration d'un "état d'urgence sanitaire", permettant notamment de restreindre certaines libertés. Le texte indique que cet état d'urgence sanitaire peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain et en outre-mer "en cas de catastrophe sanitaire, notamment d'épidémie mettant en jeu par sa nature et sa gravité, la santé de la population".

Cet état d'urgence sanitaire sera déclaré par décret en Conseil des ministres, après l'adoption du projet de loi. Sa prorogation au-delà de douze jours ne pourra être autorisé que par la loi, selon le texte. L'Assemblée nationale et le Sénat seront informés "sans délai" des mesures prises pendant cet état d'urgence.

L'état d'urgence sanitaire "donne pouvoir au Premier ministre de prendre par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, les mesures générales limitant la liberté d'aller et venir, la liberté d'entreprendre et la liberté de réunion et permettant de procéder aux réquisitions de tout bien et services nécessaires afin de lutter contre la catastrophe sanitaire", détaille le texte.

"Ces mesures sont proportionnées aux risques encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu", et "il est mis fin sans délai aux mesures (...) dès lors qu'elles ne sont plus nécessaires", conclut le projet de loi.

La prolongation des titres de séjour par le gouvernement

Le gouvernement pourra également prolonger par ordonnances, et pour une durée de six mois, la validité des titres de séjour des étrangers en situation régulière. Sont concernés les "visas de long séjour, titres de séjour, autorisations provisoires de séjour, récépissés de demande de titre de séjour" ainsi que les "attestations de demande d'asile qui ont expiré entre le 16 mars et le 15 mai 2020" et ce "dans la limite de cent quatre-vingt jours", précise le texte.

La préfecture de police de Paris avait annoncé lundi une prolongation de trois mois "afin de sécuriser la présence sur le territoire des étrangers en situation régulière". Il s'agit aussi "d'éviter toute remise en cause des droits que leur confère le document de séjour qu'ils possèdent", en particulier "le droit de travailler et le bénéfice des droits sociaux", selon la préfecture de police.

L'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii), organe sous tutelle du ministère de l'Intérieur, avait de son côté annoncé lundi la suspension de "toutes les procédures d'accueil du public en dehors de la procédure d'asile".

L'aide d'Etat aux entreprises gérée par ordonnances

En ce qui concerne les entreprises, le gouvernement sera autorisé à légiférer "par ordonnance" pour "faire face aux conséquences économiques, financières et sociales" de la propagation du virus Covid-19 et pour "limiter les cessations d'activités d'entreprises quel qu'en soit le statut et les licenciements".

Cela concernera toute mesure provisoire de "soutien à la trésorerie" des entreprises, d'aide directe ou indirecte aux entreprises "dont la viabilité est mise en cause", comme la mise en place d'un "fonds dont le financement sera partagé avec les collectivités territoriales", ainsi qu'en matière de droit du travail, de droit de la sécurité sociale et de droit de la fonction publique.