"Ce qu'on a vécu, c'est ce qui se passe aujourd'hui" : après Abou Dhabi, le cycliste Arnaud Démare vit son deuxième confinement en un mois

Le coureur cycliste s'était retrouvé confiné dans un hôtel aux Émirats arabes unis en février.

C'est son deuxième confinement en quelques semaines. Le coureur cycliste Arnaud Démare faisait partie de la poignée de sportifs enfermés dans une chambre d'hôtel à Abou Dhabi après la découverte de deux cas de coronavirus sur le Tour de l'UAE au mois de février. A l'époque, l'épidémie nous semblait très lointaine, encore abstraite. "Finalement, ce qu'on a vécu à notre petite échelle, c'est ce qui se passe aujourd'hui pour tout le monde", raconte à franceinfo Arnaud Démare.

Le confinement actuel concerne aussi les sportifs de haut niveau qui ne peuvent plus s'entrainer. "Je n'ai pas envie de me plaindre quand on voit aujourd'hui les infirmières et les soignants", juge Arnaud Démare. Le sprinter de la Groupama-Fdj aurait dû pourtant disputer ce week-end l'un des grands objectifs de sa saison, la course Milan San Remo. Un monument qu'il a remporté en 2016 et qu'il convoitait à nouveau mais Arnaud Démare suit les consignes comme tout le monde, ou presque : "On a reçu l'interdiction de nos patrons d'équipe de rouler dehors. J'ai pu voir que Chris Froom roulait pas mal en Afrique du Sud et apparemment la Belgique laisserait les coureurs professionnels s'entrainer".

Surveiller son poids malgré "les gâteaux"

Plus de vélo, plus de sortie mais Arnaud Démare donne tout de même des petits conseils pour garder la ligne. "Vous pouvez prendre la corde à sauter des enfants, au niveau du cardio, c'est top", conseille-t-il. Le sprinteur va continuer à s'entretenir en faisant de la musculation et avec une idée fixe : ne pas prendre de poids. "Mon objectif, c'est de me peser le matin et de voir que je n'ai rien pris. C'est bête mais c'est un objectif que tout le monde peut garder en tête. Ce n'est pas évident parce que ma femme a plus de temps et elle m'a fait un petit gâteau. Je n'ai pris qu'une part", plaisante-t-il.

Pour les prochaines jours et les prochaines semaines, Arnaud Démare appelle à une prise de conscience : "Même si nous on va bien, on transporte peut-être le virus et on pourrait le transmettre. Si on fait ce confinement, ce n'est pas pour rien", conclut-il.