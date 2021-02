Ce coach crée sa salle de sport dans un camion pour proposer des séances à domicile

Le concept original d'un coach sportif meusien : aménager un camion avec des appareils de musculation. La salle de sport est directement livrée à domicile. Depuis quelques semaines, son "Fit Truck" fait de plus en plus d'adeptes. #IlsOntLaSolution

De l'extérieur, c'est un banal camion de marchandises. Et pourtant, il est unique en son genre. À l'intérieur, une salle de musculation avec des appareils haut de gamme a été aménagée. C'est l'idée d'un coach sportif de la Meuse. En pause forcée depuis des mois, l'entraineur a repris une activité sous une autre forme. Il sillonne la campagne meusienne pour proposer des séances de sport à ses clients devant chez eux. Parfois même en pleine campagne.

Le coach est très bon. On a du matériel de qualité. Et quand on est dans le Fit Truck, c'est exceptionnel, on est dans la nature. Thomas Hernandes un client

La salle vient jusqu'à vous

Nettoyage des appareils, ventilation du camion, cours individuel : le protocole sanitaire est bien respecté. Et les adeptes sont de plus en plus nombreux malgré un tarif assez élevé. Il faut compter environ 20 euros la séance. Un mois après son lancement, le Fit Truck représente plus de 30% de l'activité de Romain Berni, le fondateur de Heat Coaching, à côté des cours particuliers qu'il donne chez lui ou en entreprise. Il souhaite à présent développer son concept dans toute la France et cherche des coachs pour se lancer dans cette aventure.