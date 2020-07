Catalogne : le port du masque devient obligatoire dans tout l'espace public

Le port du masque est désormais obligatoire dès que l'on sort de son domicile en Catalogne (Espagne). "Depuis jeudi matin en Catalogne, presque tout le monde porte un masque dans la rue, et non plus seulement dans les espaces fermés. Il y a des exceptions pour ceux qui ont des difficultés respiratoires ou ceux qui font du sport. Certains disaient ce matin ne pas être au courant de cette décision", assure Élise Gazengel en direct de Barcelone.

Tout contrevenant exposé à une amende de 100 euros

La mesure a été annoncée mercredi après-midi par le gouvernement régional. "Ce tour de vis fait suite à l'isolement samedi dernier d'une partie de la région, où de nombreux clusters non contrôlés par les autorités ont été détectés dans une zone agricole, près de Lerida. Aujourd'hui, cette obligation du masque chercher surtout à dissimuler une mauvaise gestion du gouvernement régional qui l'explique, pour sa part, par un certain relâchement de la population. Tout contrevenant sera exposé à une amende de 100 euros", conclut la journaliste de France Télévisions.

