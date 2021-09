Carte Covid-19 : le taux d'incidence en dessous du seuil d'alerte dans près d'un département sur deux

Vers la fin de la quatrième vague ? Plus de deux semaines après la rentrée de septembre, tous les indicateurs de l'épidémie de Covid-19 poursuivent leur baisse. C'est le cas du taux d'incidence, qui se situe à 75,5 cas pour 100 000 habitants sur la semaine écoulée, selon les données publiées lundi 20 septembre. La chute a été rapide : le 14 août, ce taux d'incidence frôlait les 250 au niveau national.

Alors que l'exécutif, qui prépare un projet de loi pour prolonger le pass sanitaire au-delà du 15 novembre, semble prêt à assouplir les restrictions dans certains territoires, franceinfo a analysé les chiffres de l'incidence à l'échelle départementale.

D'après les derniers chiffres disponibles, 89 départements affichent un taux d'incidence de moins de 100 cas pour 100 000 habitants, et, parmi eux, 41 départements sont passés sous la barre des 50, qui correspond au seuil d'alerte. Seuls 12 restent au-dessus de 100, et quatre au-dessus de 150 : la Guyane (486), les Bouches-du-Rhône (242), la Martinique (219) et la Guadeloupe (176).

Fait rassurant : bien qu'à un niveau encore élevé, le taux d'incidence dans les Bouches-du-Rhône poursuit sa baisse. Alors que le département était particulièrement touché depuis le début de cette quatrième vague, ayant atteint le chiffre alarmant de 704 nouvelles contaminations pour 100 000 habitants au 14 août, il pourrait passer sous la barre des 200 dans quelques jours.

En comparaison de la semaine passée, l'incidence est en baisse dans tous les départements sauf cinq où l'incidence est en très légère hausse (Drôme, Lozère, Haute-Vienne, Mayenne et Guyane).