Carte Covid-19 en France : voici les communes et départements où le port du masque est redevenu obligatoire en extérieur

Masques en extérieur, le retour. Depuis le mois de juillet, la France est confrontée à une quatrième vague épidémique liée au Covid-19. En particulier dans les départements du littoral du sud du pays, comme le montrent les derniers indicateurs de notre tableau de bord. Pour y faire face, plusieurs départements ont fait marche arrière sur l'allègement des mesures sanitaires, à commencer par les Pyrénées-Orientales, mi-juillet.

Un à un, d'autres ont suivi le même chemin en réinstaurant l'obligation du port du masque en extérieur. Soit seulement sur les marchés, dans quelques rues des centres-villes ou dans les espaces à forte concentration de personnes ; soit sur la totalité du territoire de certaines communes.

Pour y voir plus clair, franceinfo tient à jour une carte interactive des mesures sanitaires. A ce jour, on compte 30 départements et plus de 300 communes ayant pris de telles décisions. Vous pouvez chercher votre département ou votre commune dans la carte ci-dessous. Vous trouverez également un lien vers le site de la préfecture permettant de consulter le détail de la décision, avec, notamment, les zones précises des centres-villes où le masque fait son retour.

L'exhaustivité étant difficile à atteindre sur la centaine de départements et les 35 000 communes que compte la France, il est possible que des décisions locales nous aient échappé. Si vous en repérez, n'hésitez pas à nous les signaler en commentaire.