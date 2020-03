CARTE. Coronavirus : ralentissement en Chine, accélération en Europe… Tous les continents sont désormais touchés par l'épidémie

Vendredi, on comptabilise plus de 130 000 personnes contaminées depuis la fin janvier, selon l'université américaine Johns-Hopkins.

Une pandémie mondiale. Avec plus de 130 000 personnes contaminées au 13 mars, plus de 5 000 décès et des infections s'étendant désormais de la Scandinavie à l'Inde, de l'Amérique latine à l'Extrême-Orient, le coronavirus est devenu une menace planétaire. Mais toutes les régions du monde ne connaissent pas la même progression : si la Chine voit son nombre de nouveaux cas diminuer, l'Europe, elle, doit faire face à une explosion du nombre de personnes contaminées.

Les données de cette carte sont issues de l'université américaine Johns-Hopkins. Les professeurs, chercheurs et étudiants du centre pour la science et l'ingénierie des systèmes compilent quotidiennement les cas de contamination officiellement recensés dans le monde. Ces chiffres proviennent principalement de l'Organisation mondiale de la santé, de l'agence fédérale des Etats-Unis en matière de protection de la santé publique, du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies et de la Commission nationale de santé chinoise.

L'Afrique encore largement épargnée

Dans le monde, en Europe notamment, où plus de 20 000 cas sont déjà signalés, l'épidémie poursuit sa progression, bouleversant la vie quotidienne des populations, de la limitation des déplacements aux fermetures de frontières. A New York, par exemple, des lieux emblématiques ont annoncé leur fermeture, comme le Metropolitan Museum et les théâtres de Broadway, et tous les rassemblements de plus de 500 personnes ont été interdits.

L'Italie a enregistré, jeudi 12 mars, son millième mort. Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies a averti le même jour d'un risque "élevé" de voir le système de santé de l'UE et du Royaume-Uni être débordé par l'épidémie. En Chine, point de départ de l'épidémie, le nombre de nouvelles contaminations a en revanche chuté jeudi à 15, au plus bas depuis la mi-janvier.

L'Afrique, elle, reste largement épargnée par l'épidémie de coronavirus qui submerge le reste de la planète, mais redoute le pire. Quelque 170 contaminations par le virus avaient été officiellement recensées vendredi dans 13 pays d'Afrique subsaharienne, selon leurs autorités nationales, qui n'ont pour l'heure déploré aucun mort. Très lentement, le Covid-19 a commencé à faire son chemin aux quatre coins de l'Afrique. Ces dernières vingt-quatre heures, les premiers cas ont été signalés au Gabon, au Ghana, en Guinée, au Kenya et en Ethiopie.