CARTE. Coronavirus : Etats-Unis, Israël, Inde... Ces pays où vous ne pouvez plus voyager (ou qui vont vous placer en quarantaine)

Plus d'une trentaine de pays ou de villes ont mis en place des restrictions ou des interdictions d'entrée dans leur territoire, qui visent notamment les Français.

Les Français ne sont plus les bienvenus partout. Avec près de 2 300 cas de contamination au coronavirus, jeudi 12 mars, et l'accélération de sa propagation dans le monde, de nombreux pays ont mis en place des contrôles renforcés aux frontières. Et la France fait partie des principaux pays visés par des interdictions de séjour ou des mises en quarantaine d'office. Dans la nuit de mercredi à jeudi, un nouveau palier a été franchi : les Etats-Unis ont décidé de suspendre pour trente jours tous les voyages depuis l'Europe. Franceinfo fait le tour de la planète des restrictions visant les Français qui voyagent à l'étranger.

L'ensemble de ces informations sont susceptibles d'évoluer rapidement selon les nouvelles mesures mises en place par les différents pays du globe. Avant de voyager, vous pouvez consulter les dernières restrictions publiées par le ministère des Affaires étrangères.

Des interdictions d'accès dans une quinzaine de pays

Mercredi 11 mars, dans la nuit, Donald Trump a annoncé l'interdiction d'entrée aux Etats-Unis pour les 30 prochains jours de toute personne ayant séjourné dans l'espace Schengen au cours des 14 jours précédant leur arrivée, à l'exception des Américains et des résidents permanents. La mesure entrera en vigueur samedi 14 mars.

En Amérique centrale et du Sud, le Salvador interdit toute entrée aux étrangers, sauf diplomates et résidents, soumis à 30 jours de quarantaine. Le Guatemala a annoncé que, à compter du 12 mars, les citoyens européens se verraient refuser l'entrée sur son territoire. Les autorités de Trinité-et-Tobago interdisent aussi l'entrée sur leur territoire pour les personnes ayant voyagé et transité par la France.

En Asie, l'Inde a suspendu la validité de tous les visas tourisme jusqu'au 15 avril. Les voyageurs ayant séjourné en France doivent justifier d'une période de quarantaine de 14 jours effectuée au point de départ du voyage pour pouvoir accéder au territoire indien. La Mongolie a suspendu toutes les liaisons aériennes et ferroviaires internationales jusqu'au 28 mars inclus. Le 9 mars, le Kazakhstan a placé la France sur la liste des pays interdits d'entrée sur son territoire. La Corée du Nord a annoncé le 1er mars que l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire était strictement prohibée.

En Europe, Malte annoncé la suspension de tous les vols avec la France à compter du 11 mars à minuit. Les ressortissants français qui arriveraient à Malte par d'autres routes aériennes doivent s'astreindre à un auto-confinement de 14 jours. La République tchèque a décrété jeudi un état d'urgence de 30 jours face à l'épidémie de coronavirus, fermant ses frontières aux voyageurs des "zones à risque". La Slovaquie interdit l'entrée à tous les étrangers à partir de vendredi matin, sauf aux Polonais.

Au Moyen-Orient, le Liban a classé la France parmi les pays visés par une interdiction d'entrée des voyageurs. En Jordanie, à partir du 16 mars, une interdiction d'entrée sur le territoire pour les voyageurs en provenance de France va être instaurée. L'Arabie saoudite a annoncé la suspension temporaire des voyages (liaisons aériennes et maritimes) en provenance et à destination de la France. Enfin, les voyageurs qui n'ont pas la nationalité israélienne et ont séjourné ou transité pendant plus de six heures au cours des 14 derniers jours en France se voient refuser l’accès en Israël.

Des mises en quarantaine automatiques dans une quinzaine de villes ou pays

En Amérique du Sud, plusieurs pays ont décidé de placer d'office les ressortissants français en quarantaine pour quatorze jours, à l'arrivée sur leur territoire. C'est le cas du Pérou, de la Colombie et de l'Argentine. Dans ces trois pays, il s'agit de mesures d'auto-isolement à domicile ou à l'hotel.

En Afrique, le Mozambique a instauré un dispositif de quarantaine obligatoire d'une durée de 14 jours à domicile ou à l'hôtel pour toutes les personnes en provenance de France. Idem pour l'Ouganda, le Burundi, le Liberia et le Malawi.

En Asie, les autorités de la municipalité de Pékin, en Chine, ont décidé que, désormais, toute personne arrivant dans la ville, en provenance de France, doit observer une période de quarantaine de 14 jours à domicile ou dans un centre dédié. Idem dans la province du Yunnan et à Hong-Kong. Au Kirghizistan, les voyageurs ayant séjourné au cours des 30 jours précédant leur arrivée en France doivent se soumettre à un contrôle de santé à leur arrivée, puis à un régime de quarantaine de 14 jours. En Arménie, toute personne en provenance de France devra s'auto-isoler pendant 14 jours et éviter tout contact.

En Europe, Chypre a décidé de placer les personnes en provenance de France à l'isolement obligatoire, sous supervision téléphonique, au domicile ou dans des locaux identifiés par le ministère de la santé. En Macédoine du Nord, les personnes en provenance de France doivent aussi s'astreindre à un auto-confinement de 14 jours. Idem en Bosnie-Herzégovine. Enfin, à Moscou, en Russie, toutes les personnes en provenance des zones dites à risque, dont la France, sont soumises à isolement obligatoire pendant quatorze jours.