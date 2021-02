"Carnavaleux heureux, carnavaleux respectueux" : à Dunkerque, on réinvente les festivités à cause de l'épidémie de Covid-19

Cette année, l'emblématique carnaval de Dunkerque sera un carnaval virtuel à cause de l'épidémie de Covid-19. Les organisateurs et les habitués veulent tout faire pour que les restrictions sanitaires ne gâchent pas l'esprit de fête.

C'est le rendez-vous incontournable de l'hiver dans le Nord ! Mais cette année, le carnaval de Dunkerque ne sera pas comme les autres. Il devait démarrer dimanche 14 février et s'étaler sur plusieurs semaines. Mais l'épidémie de Covid-19 oblige les organisateurs à revoir leurs plans.

Habituellement à cette période, des dizaines de milliers de carnavaleux envahissent les rues de la ville. "Il y a des personnes déguisées en clet'che qui se baladent toute la journée, qui vont de chapelle en chapelle. On s'y désaltère, on prend des forces aussi", se souvient Vincent, un habitué.

Les chapelles, ce sont les maisons ou les appartements dans lesquels les carnavaleux se rendent dans leur déguisement, appelé clet'che, pour faire la fête ensemble. La même effervenscence règle habituellement dans les bars. "Ici, c'est familial, c'est une grosse fête, se rappelle Maxi, propriétaire d'un bar. Tout le monde fait la mouette dans tous les sens".

Une ambiance impossible à imaginer en pleine épidémie de Covid-19. Cette année, le championnat du monde de cri de mouette aura lieu en visio. "Ça n'aura certainement pas la même valeur, ni le goût. Mais on a essayé d'organiser quelque chose pour rester vivant", explique-t-il.

Des animations en petit comité ou en ligne

Pour faire vivre tout de même l'esprit du carnaval de Dunkerque, la mairie prévoit plusieurs animations. "Les Dunkerquois pourront venir à l'hôtel de ville en couple pour se faire photographier en faisant le zot'che du carnaval", explique Marjorie Éloy, adjointe en charge de l'animation. Les gagnants de la meilleure photo pourront assister au lancer de harengs depuis le balcon de la mairie l'an prochain.

Le zot'che, bisou sur la bouche que font les carnaveleux pour se saluer, est inimaginable en pleine épidémie. Alors il faut se réinventer. Certains habitués prévoient des réunions entre amis pour l'occasion. "On sera quatre ou cinq, on va respecter les gestes barrière", assure Claude. On va se faire une bonne bouffe, mais en toute prudence, on est des gens responsables. Carnavaleux heureux, carnavaleux respecteux !", promet-il, en espérant retrouver la chaleur de la foule déguisée l'année prochaine.