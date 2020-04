"Ça fait du bien de voir que la ville redevient un peu normale" : à Berlin, des commerçants rouvrent leurs magasins sous certaines conditions

En Allemagne, les commerces de moins de 800 mètres carrés ont rouvert leurs portes lundi. Dans la capitale, les commerçants se réjouissent de cette avancée.

C'est loin d'être la foule des grands jours sur l'Alexanderplatz ou sur Hackescher Markt, en plein cœur de Berlin (Allemagne), mais "ça fait du bien de voir que la ville redevient un peu normale, confie Dieter, ce riverain. Tout était tellement mort ici." Ce vendeur d'asperges installé au coin de la rue depuis plus de trois semaines, n'avait pas encore vu beaucoup de monde, en pleine pandémie de coronavirus. "Des commerces qui rouvrent aux alentours, ça veut dire plus de passages, plus de clients et plus d'argent, dit Detlef. Car jusque là, pour tous, tout le monde, c'était vraiment dur."

Quinze jours avant les écoles, les commerces ont pu ouvrir, lundi 20 avril, à condition d’avoir une surface inférieure à 800 mètres carrés. Martina a rouvert le rideau de sa boutique de vêtements avec un très large sourire. Quatre semaines de fermeture pour ce magasin de 600 mètres carrés où il va falloir appliquer les règles. "Un ou deux clients peuvent regarder les vêtements de ce côté-ci, explique-t-elle, un autre client peut être de ce côté-là, dont trois ici et trois au sous sol, tout en respectant la distance."

Ce serait irresponsable de ne pas respecter les distances. Il faut vraiment s'y tenir.Martinaà franceinfo

Martina avoue avoir un peu peur d'être confronté de nouveau aux clients, mais elle ne porte pas de masque pour autant, comme c'est le cas pour d'autres vendeurs dans d'autres magasins, qui proposent parfois aussi du gel hydroalcoolique à l'entrée et qui doivent limiter le nombre de clients dans leur boutique à un pour dix mètres carrés. "Ce qui explique que les plus grandes boutiques, les plus grandes franchises de plus de 800 mètres carrés, n'ont pas encore le droit d'ouvrir, explique Martina. Certes, ils ont plus d'espace, mais le flux de clients est beaucoup plus difficile à gérer."

"Les commerces jouent leur survie"

Berlin, de par son histoire, n'est pas la capitale de l'hyper consommation. "C'est sûr que les commerces jouent leur survie, affirme cette passante, Doris. Pour eux, c'est important, mais ça ne change pas grand chose pour moi, personnellement. Je suis bien sortie faire les courses, mais uniquement pour acheter de quoi fabriquer des masques." Une protection qui devient obligatoire pour faire ses courses dans de plus en plus de régions d'Allemagne, mais pas encore dans la capitale, où le port du masque sera seulement une condition pour utiliser les transports en commun, à partir du lundi 27 avril.