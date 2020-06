"C'est un peu triste de voir ça" : à Sainte-Mère-Église, le 76e anniversaire du D Day est gâché par le coronavirus

Les commémorations du débarquement en Normandie ont été largement revues à la baisse à cause de l'épidémie de Covid-19.

Moral en berne à Sainte-Mère-Église dans la Manche, lieu emblématique de la Seconde Guerre mondiale. L’épidémie de coronavirus est passé par là et les commémorations pour le 76e anniversaire du D Day, le débarquement en Normandie, ont été largement revues à la baisse. La commune est l’une des premières libérées en France par les soldats américains, dans la nuit du 5 au 6 juin 1944.

C’est jour de marché dans la commune. Le mannequin suspendu au clocher de l’église est toujours là. Empêtré dans son parachute, il représente le soldat américain John Steele, qui était resté coincé pendant des heures. Cette année, la foule n'est pas au rendez-vous et la déprime guette. "Il n'y a personne, constate Véro, marchande de saucisses depuis près de 30 ans. C'est une fête gâchée et une année de foutu pour tous les collectionneurs et les gens qui aiment ça."

Quelques rares collectionneurs-reconstitueurs sur la place du village de Sainte-Mère-Eglise (Manche), le 5 juin 2020. (BENJAMIN ILLY / RADIO FRANCE)

Un petit groupe de reconstitueurs-collectionneurs a quand même fait le déplacement. "L'important pour nous, c'était d'être là", confie l'un d'eux. Ils viennent du nord de Lille, de Nantes et d’Angers avec leurs grosses motos, des Harley-Davidson d'époque et même avec une Jeep. "C'est un peu triste de voir ça comme ça, alors que chaque année, c'est un peu la fête", réagit un autre collectionneur qui porte l'uniforme des soldats américains.

Du jamais vu depuis 76 ans

Dans le centre du village, il existe un magasin de surplus militaires et de souvenirs. Pour Tom, le co-gérant, cette année est un coup dur. "Par rapport à l'an dernier, c'est énorme, avec 70 à 80% de moins, c'est une certitude, explique-t-il. Je pense qu'il y a beaucoup de boutiques qui vont avoir du mal à s'en remettre. Même pour nous qui sommes là depuis plus de 30 ans ça va être compliqué. Mais on va serrer les dents et on va espérer des jours meilleurs."

Un magasin de surplus militaires à Sainte-Mère-Eglise (Manche) qui accuse une lourde perte de chiffre d'affaires en raison de la crise sanitaire, le 5 juin 2020. (BENJAMIN ILLY / RADIO FRANCE)

"Le moral n'est pas du tout là", explique Louisette Leduc qui est membre de l’association Les amis des vétérans américains. Depuis 76 ans, il y a toujours eu des Américains qui viennent pour les commémorations du D Day, cette année aucun.

C'est malheureusement une année dont on se rappellera.Louisette Leduc, de l'association des Amis des vétérans américainsà franceinfo

Même constat pour Maurice Renaud, le président de l’association : "C'est un anniversaire mortuaire parce que l'année dernière, on a eu plus de 300 parachutages et il y avait plus de 120 000 spectateurs, vous imaginez ? Cette année, il ne se passe rien du tout. Depuis 76 ans, ça ne s'était jamais passé." Tous espèrent une autre ambiance l'an prochain. "On vous accueillera avec plaisir, lance Maurice Renaud, et avec beaucoup de monde dans les rues de Sainte-Mer-Eglise."