"C'est le chemin lombard pour la liberté !" : la Lombardie en tête des régions italiennes vers le déconfinement

Le président de la région Lombardie, en Italie, jusqu’ici partisan d’une ligne dure face au coronavirus Covid-19, change de ton et engage sa région vers une reprise des activités le 4 mai. Certains dénoncent un calcul politique.

L'Italie a prolongé son confinement jusqu'au 4 mai mais que se passera-t-il ensuite ? Si le gouvernement y réfléchit, les régions, très autonomes en Italie, commencent à s'organiser, mais partent en ordre dispersé. Et encore une fois, la Lombardie est en première ligne.

Partisan de la ligne dure jusque là, Attilio Fontana, le président de la région Lombardie, menaçait même les habitants de mesures plus restrictives. Il change désormais de ton et souhaite relancer sa région le 4 mai avec un programme de réouverture des activités. "C'est le chemin lombard pour la liberté, déclare-t-il. En d'autres mots, nous allons nous adapter à une nouvelle normalité : celle des 4 D. Distance entre les personnes, dispositifs de sécurité, digitalisation. Avec télétravail obligatoire pour ceux qui peuvent... et diagnostic."

Salvini accusé de pousser à la polémique

Le maire de Milan, Guiseppe Sala, dénonce un slogan et estime que la région ne pourra pas fournir les masques et tests nécessaires avant la reprise. Le gouvernement, lui, s'inquiète de voir les régions partir ainsi en ordre dispersé car la Vénétie souhaite aussi rouvrir, et même avant le 4 mai. Cette dernière, comme la Lombardie, est gouvernée par la Ligue : selon le Corriere della Sera, le gouvernement serait convaincu que Matteo Salvini a poussé ses présidents de région à lancer la polémique sur la réouverture.