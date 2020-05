"C'est la première sortie depuis le confinement" : au port des Saintes-Maries-de-la-Mer, les plaisanciers font leur retour

Depuis le vendredi 22 mai, le port des Saintes-Maries-de-la-Mer en Camargue a rouvert. Mais malgré un long week-end de l'Ascension, il n'a pas fait le plein.

Depuis le déconfinement, les bateaux de plaisance reprennent peu à peu la mer. Plusieurs préfectures ont autorisé de nouveau ces activités nautiques, dans le Finistère ou en Corse, par exemple. C’est également le cas dans les Bouches-du-Rhône, avec quelques règles précises, pas plus de 10 personnes par embarcation par exemple. Aux Saintes-Maries-de-la-Mer, le port a rouvert le vendredi 22 mai. Et pourtant, ce week-end les plaisanciers ne se sont pas rués sur leur bateau.

Claude et Marc, deux plaisanciers, ont le sourire en accostant. "C'est la première sortie depuis le confinement." Ce qui leur a le plus manqué, "c'est de pêcher, d'attraper des poissons. Et la liberté !" Libres, mais un peu seuls. Ici, il y a 350 bateaux, mais la moitié des propriétaires habitent à plus de 100 kilomètres.

Et puis il y a la question de l'entretien. Après deux mois de fermeture du port, la liste d'attente s'allonge pour faire entretenir son bateau à la capitainerie, où Bruno travaille : "La semaine prochaine c'est saturé, la semaine suivante c'est saturé... Tout le monde veut-être opérationnel pour pouvoir naviguer."

Une navigation encore limitée

Et s’ajoute à cela des règles de navigation particulières en cette période d’épidémie. Dans les Bouches-du-Rhône, interdiction de faire escale à moins de 100 km de son port d’attache. Robert et Claudie font chaque année une petite croisière à bord de leur bateau. "Ce qui est intéressant c'est d'aller dans des ports", s'exclame Claudie, comme "Porquerolles ou Port-Cros", note Robert pour "visiter la ville", renchérit Claudie.

Mais pour l'instant, c’est donc impossible pour eux. Et puis enfin, plusieurs plages autour des Saintes-Maries-de-la-Mer sont encore fermées dans le département. Bref, pour les plaisanciers la saison n’a pas encore vraiment commencé.