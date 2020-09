"C'est difficile de porter le masque toute la journée mais on n'a pas le choix" : la ville de Vénissieux, près de Lyon, renforce ses mesures contre le Covid-19

À l’image de Lyon, Villeurbane et neuf autres communes du Rhône, les mesures contre le Covid-19 ont été renforcées à Vénissieux, où le port du masque est désormais obligatoire dans toute la ville.

Interdiction de rassembler plus de 1 000 personnes, pas de fermeture des bars et restaurants mais d'avantage de contrôles, et port du masque obligatoire... A Lyon les mesures ont été renforcées pour lutter contre le Covid-19. C'est désormais aussi le cas dans dix autres communes du Rhône, comme à Vénissieux, dans la proche banlieue lyonnaise.

Le port du masque obligatoire dans toute la ville et tout le temps, c'est un changement pour cette grand-mère, qui sort de chez elle ses deux petites filles aux bras. "Là, je ne l'ai pas..., reconnaît-elle, mais sinon quand je vais aux courses ou au marché, je le mets tout de suite !" assure-t-elle. Dans l'aire de jeux pour enfants, il n'y a guère que Mélissa pour cacher sa bouche et son nez. "Oui, je l'ai déjà, indique-t-elle. Mais là regardez, qui a le masque ? Personne ! Il y a bien cette jeune fille là-bas, mais sinon les gens n'ont pas de masque", constate-t-elle. Pourtant tout le monde va devoir s'y faire sans rechigner, selon les premières déclarations des uns et des autres.

Ça ne me dérange pas, tant qu'il y a le Covid. Et puis ça ne sert à rien de se faire tester puisqu'on a les résultats au bout d'une semaine ou dix jours, entretemps on peut l'attraper.Un Vénissianà franceinfo

"Je le porte particulièrement dans les transports, indique un autre Vénissian. Mais vu que je suis souvent à Lyon et qu'il y est obligatoire, je le mets. C'est important. On voit qu'il y a une augmentation de cas et c'est dangereux. C'est peut-être difficile de le porter toute la journée, surtout en cours, mais on n'a pas le choix", explique-t-il.

La situation s'est dégradée dans la métropole de Lyon. Les tests reviennent positifs dans 10% des cas et le taux d'incidence est plus de quatre fois supérieur à la cote d'alerte.