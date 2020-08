Brésil : les Amérindiens réclament l\'aide du gouvernement pour lutter contre le Covid-19.

Ils se sentent désemparés face au coronavirus. Les indigènes de la tribu des Kaypo Mekragnoti ont décidé de bloquer un axe routier important pour une durée indeterminée. Ils réclament l'aide du gouvernement pour lutter contre le Covid-19 qui touche leur tribu.

"Nous paralysons cette route pour que les gens comprennent notre point de vue parce que le gouvernement ne nous aide vraiment pas", explique Doto Takak-ire, porte-parole du cacique Beppronti Mekragnotire. La tribu alerte également contre la déforestation et les activités illégales qui ne cessent d'augmenter sur leur territoire.

Une déforestation record

À cause du confinement, les patrouilles de la police environnementale sont réduites. La politique de Jaïr Bolsonaro dénigre l'avancée de l'épidémie, mais aussi celle de la déforestation, qui a détruit 3 000 kilomètres carrés au premier semestre 2020. Un chiffre record.

La population indigène est très vulnérable face au virus car elle n'a pas les mêmes défenses immunitaires, et ne dispose pas d'un accès correct aux soins. Elle compte déjà 21 000 malades, et plus de 600 décès.