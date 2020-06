Brésil : des rideaux à câlins pour contrer le Covid-19

Une mère et sa fille ne s’étaient pas retrouvées depuis plus de deux mois et c’est à travers un rideau de plastiques qu’elles se sont enlacées. Des retrouvailles émouvantes dans une maison de retraite au Brésil, au temps du coronavirus. "On renoue le lien. Ma fille avait le cœur lourd, ce rideau, c’est vraiment bien. Ma fille est apaisée", raconte Dirce Villas Boas, résidente en maison de retraite.

"Ce câlin, c’est le premier depuis le début de l’épidémie"

"Cela faisait plus de 70 jours que je ne lui avais pas parlé. Ce câlin, c’est le premier depuis le début de l’épidémie", explique Dircyrée Villas Boas, sa fille. Permettre aux personnes âgées vulnérables d’étreindre leurs proches, presque comme avant, c’est l’idée de ce rideau muni de poches, dans lesquelles les familles peuvent glisser leurs bras. Il est désinfecté après chaque passage.

Le JT

Les autres sujets du JT