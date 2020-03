BougezChezVous pendant le confinement : "On peut, juste avec un T-shirt et un short, commencer à reprendre une activité physique", affirme Brice Guyart

Le ministère des Sports veut inciter les Français à continuer à faire du sport pendant le confinement. Brice Guyart, double champion olympique de fleuret, a animé le premier Facebook Live avec Martin Fourcade.

Le ministère des Sports a lancé le hashtag #BougezChezVous, pour inciter les Français à continuer de s’entretenir physiquement pendant le confinement lié à l'épidémie de coronavirus. Des athlètes français proposent des Facebook Live pour prodiguer quelques conseils sportifs directement au grand public.

>> Suivez les dernières actualités sur le coronavirus dans notre direct

Brice Guyart, double champion olympique de fleuret, qui a animé le premier Facebook Live avec Martin Fourcade, a assuré vendredi 27 mars sur franceinfo "qu’on n'avait pas forcément besoin d'avoir un home-trainer ou un vélo. On peut aussi avec un tapis ou juste un T-shirt et un short, commencer à reprendre une activité physique."

franceinfo : Quel est le but de cette initiative ?

Brice Guyart : On le fait avec le Comité national olympique et le Comité paralympique français. C'est vraiment une action commune du mouvement sportif pour valoriser les athlètes et le rôle qu'ils peuvent jouer dans cette situation et dans cette crise sanitaire. Déjà, on l'a vu, ils ont été très actifs sur les réseaux sociaux pour partager leur manière de continuer à s'entraîner, à se préparer. Et puis, on en a vu aussi donner quelques conseils pour que chacun puisse s'approprier des petits gestes, la manière de bouger chez soi, seul ou à plusieurs, en famille ou même avec ses enfants.

On n'a pas forcément besoin d'avoir un home-trainer ou un vélo. On peut aussi avec un tapis ou juste un T-shirt et un short, commencer à reprendre une activité physique.Brice Guyartà franceinfo

C’était déjà valoriser et amplifier ce que font les athlètes très bien. On a essayé d'apporter une touche un peu plus humaine où on s'est dit, dans cette période de distanciation sociale qui est nécessaire, comment on recrée du lien ? Comment on crée un peu d'échanges, d'émotions et de simplicité, entre des athlètes et des Français. Cette idée de live, c'est vraiment de reconnecter virtuellement les gens pour qu'ils puissent interagir directement avec les athlètes, poser les questions.

Cela se passe sur les réseaux sociaux ?

On essaye d’utiliser des plateformes qui fonctionnent bien et qui permettent aussi d'accueillir un flux conséquent de personnes qui se connectent au même moment. Le premier qu'on a lancé avec Martin Fourcade, hier, que j'ai eu le plaisir d’animer, était sur Facebook. On le retrouve sur le compte Facebook de Martin Fourcade, mais aussi le Facebook de Paris 2024, celui de France Olympique et de France Paraolympique. On essaie de le diffuser le plus largement possible.

La prochaine invitée sera l’ex-boxeuse Sarah Ourahmoune, médaillée aux Jeux de Rio. Elle va proposer un cours de sport ?

Oui avec Sarah Ourahmoune, on sera plus sur un peu de coaching physique, de gainage, de préparation physique, du cardio. Il y aura un petit temps d'échange avec elle au départ de 10 à 15 minutes. Et puis ensuite, elle va en fonction aussi des demandes montrer des exercices qui peuvent être très simples. Elle a déjà mis en place des exercices pour les enfants. En fonction de ce qui va remonter, elle adaptera un peu ce qu’elle va proposer.