VIDEO. Bouches-du-Rhône : réouverture sous conditions pour la plage de La Ciotat

Si de nombreuses plages rouvrent pour ce week-end de l’Ascension, des règles sont à respecter, et il n’est pas question de coller sa serviette au voisin pour bronzer. Néanmoins, les baigneurs sont ravis de pouvoir revenir profiter des paysages, et nager. "Je n’ai pas de mots, franchement je viens de prendre un bain, et j’apprécie encore", raconte une baigneuse, à La Ciotat (Bouches-du-Rhône). Les baigneurs sont venus dès l’aube, pour profiter.

Des règles nouvelles

Néanmoins, les jeux de raquette se jouent masqués, et à l’entrée, ces longs corridors de barrière accueillent les visiteurs. Les baigneurs peuvent déposer leurs affaires pour se baigner, mais ils ne peuvent en aucun cas se reposer sur le sable, explique Philippe Vincensini, directeur général des services de la ville. Il est encore interdit de pique-niquer ou de bronzer sur sa serviette. Des règles encore un peu floues, même pour ceux qui doivent les faire appliquer. S’il n’y a pas de sanction pour le moment, les forces de l’ordre effectuent des contrôles.