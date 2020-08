Bouches-du-Rhône : des mesures anti-covid bientôt engagées

Une file d’attente s’allonge devant l’IHU de Marseille. La situation est de plus en plus préoccupante dans les Bouches-du-Rhône. Le taux d’incidence dans le département s’élève à 110 cas pour 100 000 habitants, 135 à Marseille. On est bien au-delà de la moyenne nationale à 33. La situation est alarmante selon le préfet, il s’apprête à rendre des mesures dans les prochains jours, comme la restriction des horaires d’ouverture dans certains lieux publics.

Des restaurateurs inquiets à Marseille

"Nous pensons à des restrictions sur les horaires d’ouverture des restaurants ou débits de boissons", déclare le préfet Christophe Mirmand. Une hypothèse qui inquiète les restaurateurs marseillais. Autre piste de réflexion : l’interdiction des rassemblements de plus de dix personnes dans l’espace public. Concernant les grands rassemblements, la limite des 5 000 personnes autorisées pourrait également être revue à la baisse.





