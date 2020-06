Bois : du pain sur la planche

Le bois est le produit star des magasins de bricolage. Des camions entiers pour livrer des planches de bois, dont les clients se serviront pour faire des abris de jardin ou du coffrage. Depuis le déconfinement, les approvisionnements ont explosé. “C’est à peu près 60 réceptions par jour, depuis quelque temps, on est plus proches des 80, tous les jours que du 60“, estime Cédric Reverdy, responsable réception chez Bricoman.



“On a été débordés d’un coup ”

Partout en France, les scieries tournent à plein régime. Le secteur repart plus vite que prévu, poussé par la reprise des chantiers et la demande des particuliers. Du bois coupé au bois traité, les commandes affluent dans cette scierie près de Lyon (Rhône), à la grande surprise du patron. “On a été débordés d’un coup. On a vraiment ressenti dès la fin du confinement cette activité qui est venue très rapidement“, indique Thomas Seve, directeur général de Monnet-Seve.

