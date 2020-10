Belgique : de nouvelles restrictions sanitaires pour lutter contre le coronavirus

En Belgique, officiellement, on ne parle pas encore de reconfinement, mais c’est tout comme. À compter du lundi 26 octobre, à Bruxelles, tous les cinémas, les théâtres, les musées, les salles de sports, les piscines, les patinoires, les universités vont devoir rester fermés. C’était déjà le cas des bars et restaurants depuis une semaine. Le télétravail va redevenir la norme et l’accès aux magasins sera limité. Des mesures drastiques pour enrayer la très forte recrudescence de l’épidémie.

Liège bat tous les records

En Belgique, le nombre de contaminations est trois à quatre fois plus élevé que la moyenne française selon les régions. La ville de Liège est devenue la ville la plus contaminée d’Europe et ses hôpitaux ont déjà dépassé le nombre de patients accueillis en avril dernier. Il a donc fallu déprogrammer des opérations, transférer des patients vers d’autres villes et la situation est aujourd’hui extrêmement critique, explique le journaliste de France Télévisions, Julien Gasparutto.

