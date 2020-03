BD, bande dessinée. La BD se joue du confinement

JOUEZ AVEC LEWIS ET LAPINOT SUR TWITTER (LEWIS TRONDHEIM, L'ASSOCIATION)

Pour aider chacun - et d'abord les enfants - à passer le temps durant cette période inédite depuis la dernière guerre mondiale en France, les auteurs de BD ne sont pas en manque de bonnes idées.

La BD au temps du coronavirus

Dans ses dessins d'élèves attablés à "la cantoche", Nob demande aux enfants d'imaginer ce que se disent les petits camarades qui partagent leur repas. Au-dessus des têtes, les bulles sont vides. À vous de les remplir.

Loïc Sécheresse invite les enfants confinés à la #Coronabaston. Il faut imprimer et compléter son dessin en inventant de super-combattants prêts à affronter le gros virus qui s'attaque à la ville.

Pénélope Bagieu a inventé la #Coronamaison : un rectangle avec un escalier, comme une pièce vide qui attend d'être meublée, décorée et occupée. À chacun de remplir le dessin à son idée. Sur Twitter, les images complétées s'empilent et deviennent les étages d'un immeuble où chacun vit confiné, seul ou en famille, avec animal de compagnie assoupi sur le canapé.

Sur Twitter encore, Lewis Trondheim, dont le milieu de la bande dessinée salue désormais la légendaire obsession pour les gels hydro-alcooliques, propose un jeu à double contrainte. D'abord, Lewis nous demande de répondre à deux sondages. Souhaitons-nous que sa prochaine histoire ne compte qu'un seul personnage, ou bien deux, ou trois ? Ensuite, où l'histoire doit-elle se dérouler ? Sur une route ? Au cinéma ? Dans le salon du héros ?

Fort des réponses des twittos, Lewis dessine une histoire courte et nous en propose les trois premières cases. Celui d'entre nous qui réussit à trouver et à dessiner - même mal - l'image suivante et le dialogue initialement prévus pour la chute, reçoit une carte personnalisée de la main de l'auteur des aventures de Lapinot.

Et ça marche! Les lecteurs sont formidables, débordent d'imagination, ne manquent pas d'humour et, pour l'instant, il y en a toujours au moins un pour tomber pile-poil sur ce que le facétieux Trondheim avait prévu.

Si vous préférez regarder les professionnels jouer du crayon

Vous pouvez retrouver sur Youtube les leçons de dessins qu'Anne Douhaire a recueillies pour France Inter : de Tom Tom et Nana à Titeuf, en passant par Le Chat de Geluck ou Thomas Pesquet croqué par Marion Montaigne, c'est à chaque fois un miracle dont on ne se lasse pas.

Enfin, plus que jamais en ce printemps confiné, lisez des BD !

Comme on ne peut pas courir à la bibliothèque, Joann Sfar poste chaque jour sur Instagram le prochain album de son héroïne Aspirine. Case après case. Il va falloir être patient. Ca tombe bien : on a le temps.