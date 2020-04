BD, bande dessinée. La BD se joue du confinement (5) : des BD pour s'instruire

LA BD POUR COMPRENDRE LE MONDE... ET POUR L'INVENTER (JOCHEN GERNER, LE LOMBARD / RAPHAEL MEYSSAN, ROL ET MEURISSE + BDNF / RAPHAEL MEYSSAN, DELCOURT / VIRGINIE MORAND, LA REVUE DESSINEE / BENJAMIN ADAM, LA REVUE DESSINEE / JC OGIER, BDNF)

Le féminisme et le minimalisme, le combat de boxe Carpentier-Siki en 1922, Amazon et le Covid-19, on peut tout raconter du monde, en bandes dessinées.

Les Que Sais-je en BD

La petite Bédéthèque des Savoirs est une collection de bandes dessinées de la connaissance, qui propose des livres de petit format, mais au contenu d’une grande richesse. Ces livres associent des experts reconnus et d’excellents dessinateurs.

Chaque semaine, les éditions du Lombard mettent en lecture gratuite trois titres de cette collection. Jusqu’à mardi prochain : Le Féminisme, L’Univers expliqué par Hubert Reeves et, notre préféré, Le Minimalisme par Christian Rosset et Jochen Gerner. D’ici la fin du confinement, neuf autres titres de la Bédéthèque des Savoirs prendront le relais.

Inutile de savoir dessiner

La Bibliothèque nationale de France a développé une application qui permet à tout un chacun de créer ses propres bandes dessinées. L’outil propose des cases et des bulles de différentes tailles. Pour les remplir, on peut choisir dans sa propre bibliothèque d’images ou puiser dans le catalogue de photos, gravures et dessins de la banque de données numériques de la BnF.

Nommée BDnF, l’application s’adresse aussi bien aux grands qu’aux petits. Si vous êtes doué, vous pourrez rivaliser avec Raphaël Meyssan qui, avec les photographies des agences Rol et Meurisse et le récit du journal L’Auto - l’ancêtre du journal L’Équipe - a formidablement fait revivre sur le site de la BNF Le combat de boxe qui opposa en 1922, au stade de Montrouge, le français Georges Carpentier et le sénégalais Battling Siki. Édifiant sur l’esprit de l’époque !

Raphaël Meyssan n’en est pas à son coup d’essai. On lui doit déjà, aux éditions Delcourt, une évocation de la Commune de Paris dont il a réalisé toutes les planches selon ce principe, en puisant dans les gravures du XIXe siècle, qu’il recadre, agrandit, agence et marie, pour leur donner la force d’un récit. Les trois volumes des Les Damnés de la Commune sont parus aux éditions Delcourt.

Des reportages en BD

La Revue Dessinée, revue entièrement consacrée aux reportages en bandes dessinées, proposent en lecture gratuite sur son site quelques-uns de ses vieux numéros trimestriels.

Et une nouveauté ! Les feux de l’actualité sont braqués sur Amazon, le géant de la distribution, épinglé par la justice pour ne pas avoir pris les plus élémentaires dispositions sanitaires pour protéger ses salariés ! Amazon, ses 175 entrepôts logistiques et son million de travailleurs tout autour de la planète, c’est le reportage du mois titré Chair à carton, signé Jean-Baptiste Malet et Benjamin Adam, dévoilé sur les réseaux sociaux de la Revue Dessinée à raison de deux pages par jour.