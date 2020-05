Bas-Rhin : un match de foot inter-quartiers réunit 400 personnes à Strasbourg, la mairie promet des "sanctions très sévères"

Dimanche après-midi, "une équipe de joueurs de foot du Neuhof a rencontré une équipe de Hautepierre sur un terrain dans un autre quartier", a expliqué l'adjoint aux sports de la ville, Serge Oehler.

"Une mini-bombe virale", selon le professeur Gilbert Deray, chef du service de néphrologie à la Pitié-Salpêtrière à Paris. Un match de foot entre deux quartiers a réuni entre 300 et 400 personnes dans un stade de Strasbourg (Bas-Rhin), a indiqué la mairie, lundi 25 mai.

"Une équipe de joueurs de foot du Neuhof a rencontré une équipe de Hautepierre sur un terrain dans un autre quartier", a expliqué l'adjoint aux sports de la ville Serge Oehler, confirmant une information des Dernières nouvelles d'Alsace. "On ne sait pas s'il s'agit d'équipes officielles ou de quartier" et le match avait été annoncé vendredi sur un réseau social, a-t-il ajouté. Le Neuhof et Hautepierre sont deux quartiers sensibles de Strasbourg. "Quelqu'un devait avoir les clés" pour ouvrir le stade Paco-Matéo, a remarqué l'adjoint aux sports.

La police municipale est intervenue pour constater le rassemblement et "tout le monde s'est dispersé en fin d'après-midi", selon la ville. Personne n'a été verbalisé, selon le quotidien régional les Dernières nouvelles d'Alsace.

Je suis effaré par l'irresponsabilité de ces 'adulescents'. On a le sentiment qu'ils ne risquent rien, qu'ils se sentent forts et en pleine santé. Ils ne se rendent pas compte du cluster qu'on risque d'avoir.Serge Oehler, adjoint aux ports de la ville de Strasbourgà l'AFP

"L'organisation d'un match de football non autorisé réunissant plus de 300 personnes est un acte irresponsable d'une extrême gravité pour la santé publique, qui favorise la propagation du virus au moment où l'effort consenti par l'ensemble de la population après 55 jours de confinement a permis de faire baisser nettement la tension" dans les hôpitaux, a réagi dans un communiqué la préfecture du Bas-Rhin.

Dans le Bas-Rhin, classé en zone rouge, 575 malades du coronavirus sont hospitalisés, dont 47 en réanimation ou soins intensifs, et 620 personnes sont mortes depuis le début de l'épidémie, selon le dernier bilan en date.

La mairie promet des "sanctions très sévères"

Une conférence de presse est prévue mardi à 11 heures sur "les mesures sanitaires prises contre le risque de propagation du virus à la suite de ce match, les suites judiciaires (et) les dispositifs mis en oeuvre pour empêcher de nouveaux rassemblements", a indiqué la préfecture.

De son côté, Serge Oehler promet "des sanctions très sévères" si "des éducateurs ou licenciés de foot" sont identifiés sur les images de vidéosurveillance installées dans le quartier. Des clubs de foot ont été rappelés à l'ordre ces derniers jours pour avoir organisé des entraînements, a-t-il ajouté, précisant que toutes les serrures des stades seront changées.