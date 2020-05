Bas-Rhin: les établissements scolaires se préparent au retour des élèves

Petite réunion du matin en présence de tous les agents du collège. L'établissement scolaire de Strasbourg (Bas-Rhin) est sur le pied de guerre depuis le début de la crise sanitaire. Cela fait 74 jours qu'il accueille des enfants de 3 à 15 ans du personnel soignant. L'adaptabilité est devenue le mot d'ordre. Tout est prêt pour la reprise des 6e et des 5e.

Une demi-journée de cours

Six salles de dix places ont été aménagées avec toutes les mesures nécessaires : gel, masques, désinfectants et lavettes avec une poubelle spécifique. 110 élèves se sont déjà inscrits pour revenir. "On se réjouit de les revoir dans l'établissement et de les accueillir sans la peur, c'est l'une de mes priorités", précise Dominique Darquié, principale du collège Sophie-Germain. Les élèves auront cours par demi-journée seulement. Il n'y aura pas de restauration scolaire.