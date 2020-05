Bas-Rhin : le masque désormais obligatoire à Strasbourg

Une mesure forte a été prise à Strasbourg (Bas-Rhin), le 20 mai au soir, alors que cette région a déjà payé un lourd tribut au virus. Le masque est désormais obligatoire dans le centre. Et le 21 mai, à Strasbourg, il y avait deux équipes : ceux qui avaient eu l’information, et les autres. "À partir du franchissement de pont, il faut mettre le masque puisqu’on rentre dans le cœur urbain", explique un habitant informé. D’autres étaient plus surpris de cet arrêté de la ville.

Une amende de 38 euros encourue

Le masque est obligatoire pour tous les habitants, à partir de 11 ans. La mairie veut surtout éviter les rassemblements sur les quais, auxquels certains habitants se sont prêtés le 20 mai au soir. Cette obligation s’applique pour le moment uniquement de 10h à 21h. Cette date du 21 mai n’a pas été choisie au hasard, et coïncide avec le début du week-end de l’Ascension. Les contrevenants s’exposent à une amende de 38 euros.

Le JT

Les autres sujets du JT