Bars et restaurants : ouverture sans restrictions en Île-de-France

À Paris, Éric Gay, un chef de rang d’une brasserie des Champs-Élysées est désormais soulagé. Il peut rouvrir sa salle, après des mois de confinement et un déconfinement progressif pour la restauration. "Cela manquait, quand même. Depuis le temps, le confinement était long", confie-t-il. Avant le 15 juin, seule la terrasse fonctionnait dans cet établissement. Désormais, toute l’équipe peut dresser les tables à l’intérieur.

"On attend que les choses reprennent à un rythme normal"

Le chef d’équipe, quant à lui, vérifie que les règles sanitaires sont respectées. "On place une table vide entre chaque table, pour respecter la distanciation d’un mètre", explique Laurent Huyer, second maître d’hôtel. Toutefois, il sait que les Parisiens mettront du temps pour retrouver leurs habitudes. "Il y a quand même énormément de monde qui fait du télétravail, donc on attend que les choses reprennent à un rythme normal", affirme le second maître d’hôtel.

