Bars et restaurants : la pression monte

Plus de deux mois qu'ils attendent ça. Le 15 mars, les bars et les restaurants fermaient, avant même le début de la période de confinement. Mardi 2 juin, avec le lancement de la deuxième phase du déconfinement, ils pourront enfin ouvrir. Alors, à moins de 24 heures de l'arrivée des premiers clients, il est plus que temps de s'activer. "La poussière s'est déposée sur les couverts, les objets. Il faut tout remettre en place, tout dépoussiérer", explique une restauratrice lyonnaise (Rône).

"Des techniques pour protéger les gens"

Dans les zones vertes, les habitués pourront faire leur retour dans les salles. Alors, toute la disposition des tables doit bien souvent être revue, afin de respecter le mètre de distance de sécurité. "On n'arrive pas à savoir s'il faut qu'on devienne des laboratoires, des endroits totalement aseptisés ou s'il faut que l'on réfléchisse à des techniques pour protéger les gens et leur laisser la sensation d'être protégés", complète le directeur de la salle du restaurant.

