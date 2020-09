Aveyron : un Ehpad frappé par le coronavirus

À l'Ehpad de Séverac d'Aveyron, tout est allé très vite. Les cas positifs sont passés de 50 à 72 en une semaine. Une femme est venue se rapprocher de sa mère positive à la Covid-19. "Je n'ai pas le droit de la voir, je l'ai tous les soirs au téléphone, et ça fait deux jours que l'on remarque à sa voix que le moral est un peu en baisse", rapporte la femme. Selon le dernier bilan de l'Agence régionale de santé, huit résidents sont décédés à la suite du coronavirus et quatre sont hospitalisés. Le personnel est aussi touché. L'anxiété gagne l'établissement. "On s'inquiète, il y a une fatigue chez les personnes et donc nous ne pouvons pas les alimenter aussi bien que nécessaire pour qu'elles puissent avoir les forces face à la maladie" explique Florence Vajda-Leoni, directrice de l'Ehpad "Gloriande".

L'appel du personnel

Devant le laboratoire de la ville, les habitants viennent se faire tester pour eux mais aussi pour les autres. Beaucoup veulent aider l'Ehpad. La mairie cherche des bénévoles pour soulager le personnel soignant. L'Ehpad appelle maintenant des soignants de toute la France à venir les aider.

