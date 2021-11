Autriche : le chancelier attend l'aval du Parlement pour confiner les personnes non-vaccinées contre le Covid-19

L'Autriche pourrait bientôt confiner les personnes non vaccinées contre le Covid-19. Le chancelier Alexander Schallenberg a annoncé, vendredi 12 novembre, qu'il attendait le feu vert du parlement dimanche pour mettre en place cette mesure, qui concernerait également les malades non guéris du Covid-19. Confronté à une augmentation rapide des cas, le pays cherche depuis plusieurs semaines à améliorer son taux de vaccination : 67% de la population seulement a reçu au moins une injection et 64% a reçu les deux doses (contre une moyenne européenne de 67%). Alexander Schallenberg n'a pas précisé la date de l'entrée en vigueur éventuelle de la mesure.

"L'objectif est clair : nous voulons donner dimanche le feu vert à un confinement national pour les personnes non vaccinées." Alexander Schallenberg, chancelier autrichien face à la presse

L'Etat régional de Haute-Autriche et la ville-Etat de Salzbourg, qui ont connu certains des taux de contamination les plus élevés, ont déjà introduit ce confinement à partir de lundi. Pour que la mesure s'applique à l'ensemble du pays, elle devra être approuvée par le Parlement et par une réunion des chefs de gouvernement régionaux au cours du week-end. Le ministre de la Santé, Wolfgang Mueckstein, a par ailleurs annoncé qu'il allait ordonner la vaccination obligatoire du personnel de santé.

L'Autriche, un pays alpin très touristique, craint d'être à nouveau placé sur la liste dite "rouge" des destinations dans lesquelles une circulation active du virus est observée, alors que la saison hivernale débute. La ville de Vienne avait déjà interdit l'accès des personnes non-vaccinées ou sans anticorps aux restaurants et aux coiffeurs, afin d'endiguer une nouvelle vague de contaminations au Covid-19.