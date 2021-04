Autotests dans les établissements scolaires : "la priorité est plutôt à la vaccination", estime la co-présidente de la FCPE

"La priorité est plutôt à la vaccination", estime dimanche 11 avril sur franceinfo Carla Dugault, co-présidente de la Fédération des conseils de parents d'élèves (FCPE), après l'annonce d'Olivier Véran, dans le JDD, de mettre à disposition des autotests dans les établissements scolaires contre l'épidémie de Covid-19.

Pour Carla Dugault, il faut d'abord vacciner, "en priorité des enseignants, pour qu'un retour à l'école à partir du 26 avril se fasse dans les meilleures conditions". "On avait déjà parlé des tests salivaires dans les établissements, on ne les a jamais vus", regrette-t-elle. "Donc la première question c'est de savoir si il y en aura assez. Il y a aussi un coût énorme donc autant vacciner en priorité les personnels de l'Education nationale puisque aujourd'hui on sait que c'est l'une des solutions pour qu'on retourne à une vie la plus normale possible".