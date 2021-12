Autotests : commercialisés en grandes surfaces jusqu’au 31 janvier

Des autotests dans vos rayons de supermarchés. Pour lutter contre la cinquième vague, ils pourront être vendus en grandes surfaces pendant un mois, jusqu’au 31 janvier. Les premiers devront être disponibles dans les prochains jours, une annonce plutôt bien reçue : "En même temps qu’on fait ses courses on achète notre autotest, c’est très bien." La mesure était attendue par les patrons de supermarchés. Plusieurs enseignes s'en félicitent et affirment qu’ils vendront ces tests à prix coûtant.

Les pharmaciens militent

L’annonce est difficile à accepter en revanche dans les officines, qui mettent en avant leur rôle dans l’accompagnement des patients. "Quand une personne vient nous acheter un autotest, on lui demande si elle en a déjà utilisé et si elle souhaite des informations", explique Yorick Berger, secrétaire général du syndicat des pharmacies de Paris. Les pharmaciens militaient pour garder le monopole de la vente de ces autotests, qui ne devraient pas selon eux, être vendus comme un produit ordinaire. Avant les fêtes, entre 80 000 et 120 000 autotests ont été vendus quotidiennement dans les pharmacies.