Automobile : Renault en danger

Les ventes de voitures neuves se sont littéralement effondrées au mois d'avril, à cause de la crise sanitaire du coronavirus. Dans quelques jours, le groupe Renault pourrait se voir accorder un prêt de cinq milliards d’euros par l’État, et doit dévoiler les contours d’un vaste plan d’économie. Des usines Renault sont menacées de fermetures. Les sites concernés seraient Choisy-le-Roi (Val-de-Marne), Fonderie de Bretagne (Morbihan) ou encore le site de Dieppe (Seine-Maritime), qui fabrique l’Alpine.

Un plan d’économie bientôt annoncé

Un peu plus de 1000 salariés pourraient être touchés. L’usine de Flins (Yvelines), qui produit principalement la Zoé, pourrait être transformée. Seule certitude : une ligne servira à la fabrication de masques. Pour le délégué central FO Renault de Choisy-le-Roi (Val-de-Marne), c’est l’appréhension. "Ici, on est quand même plus de 200 salariés, ça pose la question de l’avenir de l’établissement", s’interroge-t-il. Un grand plan d’économie doit être annoncé la semaine prochaine.

