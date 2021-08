Automobile : le secteur largement ralenti par la pandémie

A. Girault-Carlier, C. Colnet, Y. Arbaoui, M. Barrois, E. Sizarols, M. Mouamma, A. Da Silva

Rien ne va plus dans le secteur automobile, en conséquence de la pénurie mondiale de semi-conducteurs. Explications.

Le secteur de l’automobile est durement touché par la crise sanitaire. En effet, depuis des mois, une pénurie de matières premières est observée. Et notamment de semi-conducteurs, indispensables à l’industrie automobile. L’activité est ralentie depuis plusieurs semaines. Ce ne sont pas les clients qui manquent, mais les véhicules. Les délais de livraison ont doublé.



Huit mois pour une Peugeot 5008

Selon AutoPlus, pour une Renault Clio normalement livrée en deux mois, il faut patienter quatre mois. Pire, pour une Peugeot 5008, ce n’est plus trois mais huit mois d’attente. Pour certaines voitures, il faut également faire une croix sur certains détails. Dans le Nord, une concession fait grise mine. En région parisienne, chez un autre vendeur, une cliente impatiente va opter pour l’occasion. "J’ai commandé une voiture neuve mais je n’ai pas de délai dessus, on m’avait promis un véhicule sous quinze jours et deux mois après j’attends toujours", explique-t-elle. Le problème vient principalement des usines chinoises, à nouveau touchées par la pandémie.