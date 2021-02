Australie : la ville de Perth confinée pour un seul cas de Covid-19

Un cas de Covid-19 découvert et ce sont deux millions d’habitants de la ville de Perth, à l’ouest de l’Australie, qui se retrouvent coupés du monde, confinés pendant cinq jours. C’est le premier cas de transmission locale de coronavirus à Perth depuis dix mois. C’est un employé de sécurité d’un hôtel de quarantaine qui a contracté la maladie. 66 personnes cas contact ont été testées et placées à l’isolement, comme c’est la règle en Australie.

Moins de 1 000 décès

Ce sont environ deux millions de personnes de Perth et des régions voisines de Peel et du Sud-Ouest qui doivent demeurer chez elles. La rentrée scolaire prévue lundi 1er février a été différée. Les habitants ne peuvent sortir de chez eux que si leur travail est essentiel, pour faire des courses, faire du sport ou aller chez le médecin. Le pays a utilisé la méthode forte dès le début de la pandémie à l’image du blocus de la ville de Melbourne qui avait duré deux mois. L’Australie déplore moins de 30 000 cas positifs et moins d'un millier de décès.

