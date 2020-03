Ardennes, Hérault, Alpes-Maritimes... Contre l'épidémie, les couvre-feux se multiplient un peu partout en France

Plus d'une dizaine de villes ont décidé de durcir les mesures de confinement et d'interdire toute circulation en soirée et la nuit.

Illustration du couvre-feu à Valence pour lutter contre l'épidémie de coronavirus / confinement (CLAIRE LEYS / FRANCE-BLEU DRÔME-ARDÈCHE)