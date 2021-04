Apprentissage, culture, solidarité... Une semaine avec "Le club des jeunes reporters"

Désocialisation, perte d'emploi, avenir incertain, les jeunes sont frappés de plein fouet par la crise sanitaire. Un an après le début de l’épidémie de la Covid‐19, franceinfo donne la parole à cette génération déterminée et pleine d’initiatives malgré cette période difficile. Victimes indirectes de la pandémie, les 18-24 ans souffrent particulièrement de la crise sanitaire du Covid-19 et des confinements. Tout au long du mois de mars, des étudiants journalistes se font les porte-voix de cette "génération Covid", en racontant, depuis le terrain, le quotidien des 18-24 ans et en livrant leur vision du monde. Ecoutez les reportages du 15 au 19 mars.

La précarité financière des étudiants, aggravée par la crise du Covid-19, les entraîne parfois à renoncer à certains soins et services, comme la coupe de cheveux. D'où l'initiative de la maison des étudiants à Lille, qui a organisé des journées de coupes gratuites. Reportage d'Alice Marot, de l'Ecole supérieur de journalisme de Lille. Le club des jeunes reporters - le reportage d'Alice Marot écouter

Les étudiants des écoles de cuisine ont continué à se former, malgré ces longs mois de fermeture des restaurants. Les écoles et les élèves se sont adaptés aux restrictions sanitaires, pas toujours simples pour ces futurs cuisiniers. Reportage de Paola Guzzo, de l'Institut français de presse, à Paris.

Les jeunes comédiens sont privés de scène depuis des mois. Mais le concours "Ma thèse en 160 secondes" a, en revanche repris, après une interruption en 2020. Reportage de Sophie Podevin, de l'école de journalisme de Tours.

Plusieurs théâtres ont été occupés, pour réclamer notamment la réouverture des lieux de culture. C'est le cas par exemple du théâtre de la Colline, dans le XXe arrondissement de Paris. Reportage de Célia Gueuti, de l'Institut pratique du journalisme, à Paris. Le club des jeunes reporters - Le reportage de Célia Gueuti écouter

La tenue du festival d'Avignon n'est pas encore certaine, mais les comédiens qui participent au off répètent déjà, sans savoir si leur travail sera présenté. Reportage d'Auriana Castro, de l'IUT de journalisme de Cannes.

Portrait de Miriam, une étudiante slovaque, arrivée en France via le programme d'échanges universitaires Erasmus. Le confinement lui a permis un meilleur apprentissage du français. Reportage de Morgane Guiomar, de l'IUT de journalisme de Lannion.

Depuis que les personnels de crèches doivent porter des masques en présence des enfants, 60% des bébés sourient moins, selon 600 professionnels questionnés par l'université de Grenoble. Reportage dans une crèche de Strasbourg de Philippine Oisel, du Centre universitaire d'enseignement du journalisme, à Strasbourg.

Le collectif des discothèques de la région Paca ouvre certains de ses établissements, pas pour y faire la fête, mais pour accueillir des distributions d'aide alimentaire. Une collecte à la discothèque le Mistral à Aix-en-Provence, à destination des étudiants précarisés par la crise sanitaire, avec comme slogan "Vous avez été là pour nous hier, nous sommes là pour vous aujourd’hui". Reportage de Laura Laplaud, de l'école de journalisme de Marseille.

Comment maintenir les liens entre les générations ? Malgré la difficulté à garder le contact durant cette crise sanitaire, des jeunes continuent à appeler régulièrement des seniors isolés. C'est le cas pour Pauline, étudiante bordelaise de 24 ans, et Michèle, une septuagénaire, mises en relation grâce à une association. Reportage d'Alexis Montmasson, de l'Institut de journalisme de Bordeaux.

La crise sanitaire a eu de lourdes conséquences sur le secteur de l'apprentissage. Les restaurants, par exemple, n'ont pas pu garder leurs apprentis. Cela rend la formation plus difficile, comme à l'institut des métiers et des techniques. Reportage de Lou Momège, de l'Ecole de journalisme de Grenoble.