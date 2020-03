APPEL A TEMOIGNAGES. Vous êtes obligé d'aller travailler malgré le confinement ? Racontez-nous

Tout le monde ne peut pas télétravailler ou n'est pas concerné par les mesures de chômage partiel. Entre peur au ventre et fierté du service rendu, vous avez sans doute beaucoup de choses à raconter.

Depuis le début du confinement, en raison du coronavirus, fleurissent de nombreux témoignages de personnes qui découvrent, pour le meilleur et pour le pire, le télétravail à domicile, avec ou sans enfants, dans des logements plus ou moins grands. Mais beaucoup de salariés et indépendants n'ont que très peu modifié leurs habitudes de travail. Vous en faites partie ? Venez nous raconter comment se passent vos journées.

Que vous soyez livreur, agent de propreté, aide-ménager, personnel soignant, agent bancaire, commerçant... Vous vous rendez encore tous les jours sur votre lieu de travail ? Venez témoigner dans le questionnaire ci-dessous. Expliquez-nous les précautions que vous prenez, les protections mises en place sur votre lieu de travail ou encore vos sentiments en effectuant vos tâches quotidiennes.

Vos témoignages pourront faire l'objet d'un article sur franceinfo et de reportages sur les différentes antennes de France Télévisions. N'hésitez pas à nous laisser vos coordonnées, afin que nous puissions vous recontacter. Celles-ci resteront strictement confidentielles.