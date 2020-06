APPEL A TEMOIGNAGES. Vous avez plus de 65 ans et le coronavirus a changé votre vie, votre perception de vous-même ? Racontez-nous

La vie de nombreux seniors a été bouleversée par la pandémie de Covid-19. C'est votre cas ? Votre témoignage nous intéresse.

Les personnes âgées de plus de 65 ans font partie des plus à risques face au Covid-19. Qu'ils vivent chez eux, en maison de retraite ou en Ehpad, la vie de nombreux seniors a été bouleversée par le confinement. Et si certains ont renforcé les liens avec leurs familles et leurs proches, d'autres ont dû faire face à un certain isolement.

Pour d'autres encore, cette période a pu leur donner un sentiment de vulnérabilité, exposés à un discours anxiogène, les appelant en permanence à se protéger.

Vous avez plus de 65 ans et le confinement a eu un impact sur vos rapports avec votre famille ou vos proches ? Cette période a transformé la perception que vous aviez de vous-même en tant que senior ? Vous en ressortez fragilisé, affaibli ou, au contraire, ragaillardi ? Vos projets de retraite en ont été chamboulés ? Votre témoignage nous intéresse. N'hésitez pas à nous raconter votre situation en répondant au formulaire ci-dessous. Sans oublier de nous laisser vos coordonnées, afin que nos journalistes puissent vous contacter.