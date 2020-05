APPEL A TEMOIGNAGES. Stage annulé, contrat non-renouvelé... Le confinement a tout chamboulé dans votre vie professionnelle ? Racontez-nous

Quand l'épidémie a débuté, vous étiez déjà en stage, vous deviez débarquer en CDI dans une nouvelle entreprise... mais le Covid-19 en a décidé autrement.

"Malheureusement, nous ne sommes plus en mesure de poursuivre votre mission. Bonne chance pour la suite." Quelques mots par mail ou à l'oral pour vous signifier que c'est fini. L'épidémie de coronavirus a chamboulé le monde du travail dans son ensemble. Vous deviez signer un CDI à la fin de votre période d'essai, vous deviez débarquer dans une nouvelle entreprise au mois d'avril, votre CDD devait être prolongé, vous avez commencé un nouvel emploi sans rencontrer personne, votre stage a été reporté puis... tout bonnement annulé. Franceinfo vous donne la parole.

Comment avez-vous vécu la nouvelle ? La comprenez-vous ? La trouvez-vous injustifiée ? Quelles conséquences ce coup d'arrêt a sur votre vie professionnelle et personnelle ? Avez-vous réussi à trouver un plan B ? Comment appréhendez-vous l'avenir ? Voilà quelques-unes des questions que nous souhaitons vous poser dans notre appel à témoignages. Il vous suffit de remplir ce questionnaire, sans oublier de donner votre mail et, si possible, votre numéro de téléphone, et nous vous recontacterons. Les coordonnées que vous nous transmettez resteront évidemment strictement confidentielles.

