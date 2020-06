APPEL A TEMOIGNAGES. Rencontre, séparation, redécouverte… Le coronavirus a bouleversé votre vie amoureuse ? Racontez-nous

La pandémie de Covid-19 a eu des conséquences sur nos histoires d'amour, comme sur le reste de nos vies.

Il y a ceux qui ne supportaient plus d'être confinés ensemble, et ceux qui ont passé leurs journées sous la couette. Ceux qui, ensemble depuis 10 ans, se sont redécouverts, et ceux qui se sont rencontrés à 20h sur leur balcon. Ceux que l'épreuve a renforcés, et ceux dont elle a précipité la séparation… Le coronavirus a transformé nos existences, et les relations amoureuses ne font pas exception.

La pandémie a durablement marqué votre couple, dans un sens ou dans l'autre ? Vous ne vous seriez pas rencontrés sans la crise sanitaire, vous avez décidé de franchir une étape supplémentaire ou, au contraire, vous seriez probablement encore ensemble aujourd'hui si la vie avait poursuivi son cours normal ? Vous vous réjouissez de ce changement ou avez du mal à accepter votre situation ? Vous pouvez écrire à franceinfo, en répondant au formulaire ci-dessous. N'oubliez pas de laisser vos coordonnées, afin que nos journalistes puissent vous contacter.